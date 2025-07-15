مصرف لبنان يحظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن المالية (وثيقة)

وأعلن في بيان أنه يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف وعلى مؤسسات الوساطة المالية وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره...)، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والھیئات غير المرخصة كـ"جمعیة القرض الحسن" و"شركة تسھیلات ش.م.م." و"شركة اليسر للتمويل والاستثمار" و"بیت المال للمسلمين" وغیرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة:وأشار مصرف لبنان إلى أن "عدم التقيد بأحكام ھذا القرار يعرض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد: تعليق أو سحب الترخيص، تجميد الحسابات والأصول، والإحالة على ھیئة التحقيق الخاصة".وأكد المصرف أنه سیقوم باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبیق أحكام ھذا القرار، على أن يعمل بھذا القرار فور صدوره".