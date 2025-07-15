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حماس تعلن استشهاد القيادي محمد فرج الغول
دوليات
2025-07-15 | 08:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
118 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت
حركة المقاومة الإسلامية
(حماس) استشهاد القيادي بصفوفها والنائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني
محمد فرج
الغول
، بقصف إسرائيلي استهدف منزله في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.
وجاء في بيان أصدرته الحركة بهذا الشأن الحركة "ننعى
القائد الوطني
النائب بالمجلس التشريعي رئيس
اللجنة القانونية
فيه
محمد فرج
الغول
، الذي ارتقى في جريمة اغتيال صهيونية استهدفته صباح اليوم وهو على طريق الدعوة وخدمة شعبه وقضيته".
وأشارت بيان الحركة إلى أن الغول تقلد سابقا منصب وزير العدل في حكومة رئيس
المكتب السياسي
للحركة السابق، الشهيد
إسماعيل هنية
ما بين عامي 2007 و2012.
وأشادت الحركة بمناقب الغول، وقالت إن "استشهاده يشكل خسارة لفلسطين ولمشروع المقاومة ولحماس."
وقالت حماس إن الغول كان مثالا "للعالم الملتزم، والسياسي الثابت على المبادئ والمواقف، والمقاوم الصلب، الذي حمل هم قضيته منذ صباه".
خطيب ومرشد
وذكر بيان الحركة أن الغول تعرض لعمليات اعتقال متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أنه عرف في "ميادين الدعوة والإصلاح، حيث كان خطيبا مفوها ومرشدا حكيما".
وكان الغول انتُخب عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة حماس، ممثلا عن مدينة غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب
إسرائيل
بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر أصدرتها
محكمة العدل
الدولية بوقف الإبادة.
وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
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إسماعيل هنية
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