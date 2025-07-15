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مقتل 300 شخص بهجمات مسلحة في شمال كردفان
دوليات
2025-07-15 | 08:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
29 شوهد
قال نشطاء سودانيون، أمس الاثنين، إن "قوات الدعم السريع قتلت ما يقرب من 300 شخص في هجمات بولاية شمال كردفان"، التي بدأت يوم السبت الماضي.
وتخوض "الدعم السريع" معارك ضد الجيش
السوداني
في تلك المنطقة، إحدى الخطوط الأمامية الرئيسية، حيث سيطر الجيش على وسط وشرق البلاد، بينما تعمل "الدعم السريع" على تعزيز سيطرتها على المناطق الغربية، بما في ذلك شمال
كردفان
.
وقالت منظمة "محامو الطوارئ" لحقوق الإنسان، في بيانٍ بحسب "رويترز"، إن "قوات الدعم السريع هاجمت عدة قرى يوم السبت حول مدينة بارا، التي تسيطر عليها الميليشيات شبه العسكرية.
وفي إحدى قرى شق النوم، قُتل أكثر من 200 شخص بالحرق العمد أو بالرصاص.
وأسفرت عمليات النهب التي طالت قرى أخرى عن مقتل 38 مدنياً، بينما فُقد العشرات".
وفي اليوم التالي، قالت المنظمة إن "قوات الدعم السريع هاجمت قرية حلة حامد، ما أسفر عن مقتل 46 شخصاً، بينهم نساء حوامل وأطفال". في حين أُجبر أكثر من 3400 شخص على الفرار، بحسب
الأمم المتحدة
.
وقالت منظمة محامو الطوارئ "لقد ثبت أن هذه القرى المستهدفة كانت خالية تماماً من أي أهداف عسكرية، ما يوضح الطبيعة الإجرامية لهذه الجرائم التي نفذت في
تجاهل
تام للقانون الإنساني الدولي"، محملة المسؤولية لقيادة "الدعم السريع".
وكانت
الولايات المتحدة
ومنظمات حقوق الإنسان اتهمت قوات "الدعم السريع" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
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