الجيش الإسرائيلي: عشرات الإسرائيليين عبروا الحدود إلى سوريا ونعمل على إعادتهم

وقال إن "عشرات المواطنين الإسرائيليين عبروا الحدود إلى شمالي ونعمل على إعادتهم".وذكرت القناة القناة 13 الإسرائيلية، أن "عشرات المواطنين الدروز اجتازوا الحدود في شمس إلى داخل الأراضي السورية".ويأتي ذلك في ظل تصاعد الاشتباكات بين الدروز السوريين وبين في مدينة السويداء.وفي وقت سابق اليوم، دعت ، إلى وقف هجماتها الجوية على القوات السورية في السويداء "فوراً".وقالت الخارجية التركية في بيان "ندين تدخل إسرائيل في التطورات بجنوب سوريا باستخدام القوة العسكرية".وأكدت على "ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الإسرائيلي ، إصدار تعليمات بضرب القوات السورية في مدينة السويداء.وقال نتنياهو ووزير الدفاع إنهما أصدرا "تعليمات للجيش بضرب القوات السورية في السويداء".وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "غاراتنا أتت بعد رصد تحرك دبابات وناقلات جند باتجاه مدينة السويداء".من جانبها، أفادت وسائل إعلام عربية بوقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن الداخلي السوري جراء غارات إسرائيلية استهدفت دورياتهم في السويداء.وشنت إسرائيل غارات يوم الثلاثاء على قوات في جنوب لليوم الثاني على التوالي وتعهدت بإبقاء المنطقة منزوعة السلاح و"حماية الأقلية الدرزية" في ظل استمرار الاشتباكات الدامية بالمنطقة المتاخمة لها.وأفادت وكالة رويترز بسماع دوي أربع ضربات جوية على الأقل، إذ تسنى سماع صوت الطائرات المسيرة فوق مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وشاهد دبابة لحقت بها أضرار يتم قطرها.وأشارت إلى سماع دوي إطلاق نار كثيف، وشوهدت ثلاث جثث على الأرض. وقُتل العشرات في المعارك الدائرة في المنطقة منذ يوم الأحد.ويشكل تصاعد العنف تحديا لحكومة الرئيس أحمد الشرع التي وصلت إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق في كانون الأول الماضي وتسعى إلى إخضاع جميع الأراضي السورية لحكم مركزي بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب التي قسمت البلاد إلى جيوب منفصلة.وقالت رويترز إنه "رغم تلقي الشرع دعما من التحسن السريع في العلاقات مع ، سلط العنف الضوء على استمرار التوتر الطائفي وانعدام ثقة الأقليات في الحكومة، والتي زادت بعد عمليات قتل جماعي لعلويين في آذار".وشنت إسرائيل غارات على سوريا عدة مرات بدعوى حماية الدروز، وجاءت أحدث هجماتها بعدما أصدر الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري بيانا مسجلا اتهم فيه القوات السورية بانتهاك وقف إطلاق النار، وحث المقاتلين على مواجهة ما وصفه بالهجوم "البربري".وأصدر السوري مرهف أبو قصرة بيانا بعد ذلك أعلن فيه وقفا تاما لإطلاق النار، وأكد أن القوات الحكومية لن تطلق النار إلا إذا أُطلق عليها النار.ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن أبو قصرة قوله "وجهنا ببدء انتشار العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".ولفتت رويترز إلى أن مراسلها "شاهد رجالا يرتدون زيا عسكريا يحرقون وينهبون منازل ومتاجر ويضرمون النار في متجر خمور".