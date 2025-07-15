الاتحاد الأوروبي يخفق بالاتفاق على حزمة العقوبات الـ 18 ضد روسيا

وقالت كالاس في ختام الاجتماع الوزاري في اليوم الثلاثاء: "أشعر بحزن شديد لعدم توصلنا إلى اتفاق اليوم. كنا قريبين جدا من إقناع سلوفاكيا. لقد قدمت المفوضية لسلوفاكيا ما طلبته، والكرة الآن في ملعبها".وأفادت بأن وزراء خارجية سيناقشون في نهاية أغسطس المقبل، إمكانية استخدام الأصول الروسية لتمويل الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ردا على أسئلة الصحفيين الأوكرانيين حول الأصول الروسية: "لم نناقش هذا الموضوع اليوم. سيكون محور نقاش خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية في نهاية أغسطس".ولم تتطرق كالاس إلى الاجتماعات الوزارية غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، التي تعقد مرتين سنويًا، كونها تقتصر على تبادل الآراء دون اتخاذ قرارات تنفيذية أو عملية.كما أعربت عن ترحيب الاتحاد بإعلان الرئيس الأمريكي عن إمكانية إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، على الرغم من رغبة الاتحاد الأوروبي رؤية "شريكة في تحمل الأعباء".