السعودية تدين الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، ان " تابعت التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأعربت عن ارتياحها حيال ما اتخذته من إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على السلم ، وتحقيق سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي السورية بما يحفظ وحدة وأمنها ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".وأدانت المملكة "استمرار الاعتداءات (الإسرائيلية) السافرة على الأراضي السورية، والتدخل في شؤونها الداخلية، وزعزعة أمنها واستقرارها في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا و(إسرائيل) في عام 1974م".وجددت ، دعوتها "للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومساندتها في هذه المرحلة، والوقوف أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات (الإسرائيلية) المتواصلة على سوريا".