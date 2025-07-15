ترامب يدعو زيلينسكي الى عدم استهداف موسكو

دعا الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، الرئيس الأوكراني الى عدم استهداف العاصمة الروسية .

وقال في كلمة له، "لا أعتقد أن مهلة 50 يوما تمثل مدة طويلة بشأن الحرب في أوكرانيا وقد يجري التوصل لاتفاق قبل ذلك".

وأضاف "على ألا يستهدف العاصمة الروسية "، كاشفا "سنفرض رسوما جمركية وعقوبات أخرى على في حال عدم التوصل لاتفاق في غضون 50 يوما".

ولفت ترامب "سيكون الوضع سيئا للغاية على روسيا إذا لم نتوصل لاتفاق في غضون 50 يوما"، مضيفا "لا أقف مع أي طرف في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأريد وضع حد للقتل".