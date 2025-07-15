الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية مزدوجة في "إسرائيل"

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع، "طائرتان مسيرتان ضربتا هدفا عسكريا مهما للعدو في منطقة النقب والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش".وأضاف "العملية حققت أهدافها بنجاح"، مشيرا الى أن "عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على ورفع الحصار عنها".