البنتاغون يكشف تفاصيل صفقة الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

وأضاف بارنيل في مقابلة: "تعهد حلفاؤنا الأوروبيون بزيادة الإنفاق الدفاعي. جزء من هذه الصفقة هو شراء الأسلحة الأمريكية المصنوعة في لمساعدة أوكرانيا.. على حد علمي، هذه الصفقة في مرحلة مبكرة جدا".ومع ذلك، أعرب بارنيل عن ثقته بأن مختلف دول "تدعم بشكل كامل" المخطط المقترح، من خلال توفير مواردها التي سيتم توجيهها بعد ذلك لتوريد الأسلحة لأوكرانيا و"إعادة الأموال إلى خزينة ".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 11 يوليو أن حلف الناتو سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سيزودها الحلف لأوكرانيا لاحقا، موضحا أن الاتفاقية المقابلة مع الحلف تم التوصل إليها خلال قمة الناتو في يونيو، والتي تنص على أن الولايات المتحدة "توفر الأسلحة للناتو، وسيقوم الناتو بسداد (الولايات المتحدة الأمريكية) التكلفة الكاملة لهذه الأسلحة"يذكر أن أعلن أمس الاثنين، أن مساعدات عسكرية مستقبلية لنظام ستشمل بطاريات " "، حيث ستنقل بعض الدول أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي الموجودة لديها إلى كييف، بينما ستقوم أمريكا بتجديد ترساناتها بأنظمة جديدة.