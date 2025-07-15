موقع أمريكي يكشف: إسرائيل تعد بوقف الهجمات في سوريا

وحسبما قال المسؤول فإن " أبلغت الأميركيين بأنها ستوقف الهجمات على ".وزعم المسؤول الأميركي أن " أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها ترسل دبابات إلى منطقة السويداء في جنوب "، وأكدت أن "هذا ليس عملا موجها إلى إسرائيل بل محاولة لاستعادة النظام في السويداء".وشنت "إسرائيل" غارات جوية على مدينة السويداء جنوبي سوريا، الثلاثاء، بعد وقت قليل من إعلان الجيش السوري دخولها.وكان الإسرائيلي ووزير الدفاع ، قد أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بضرب قوات الحكومة والأسلحة التي أدخلت إلى السويداء، مشددان على أن "إسرائيل تلتزم بمنع الإضرار بالدروز" في هذا البلد.وتشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ عدة أيام، بلغت ذروتها الأحد، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر وفصائل محلية، على خلفية عمليات خطف متبادلة.