"قسد" تحشد قواتها في الرقة وسط توتر أمني ومخاوف من تصعيد مرتقب

وأفادت مصادر ، فجر اليوم بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة من حماية الشعب YPG وقوات الأمن الداخلي (الأسايش) إلى مقرات رئيسية في ، وتسيير دوريات مكثفة في أحياء ، لا سيما حيي المشلب والصناعة ومحيط دوار الساعة.كما تم نشر آليات ثقيلة ونقاط تفتيش جديدة على الطرق المؤدية إلى المدينة وريفها الجنوبي والغربي.وأفادت مصادر سورية، فجر اليوم، بأن قوات "قسد" دخلت منطقة "دوار النعيم" في مدينة الرقة السورية.وقالت مصادر وشهود عيان إن تقدم قوات الديمقراطية "قسد" تزامن مع اشتباكات، وإطلاق رصاص لم تعرف أسبابه.من جهته، نشر " لحقوق الإنسان"، مقطعا مصورا قال إنه يظهر استعراضات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية وسط مدينة الرقة.وقال ناشطون إن قوات "قسد" أقامت حواجز ضخمة في "دوار الساعة" و"دوار النعيم"، إضافة إلى حواجز أخرى في معظم أحياء مدينة الرقة، وسط تحشيدات عسكرية، ووسط أنباء عن وجود تحشيدات في المناطق المحاذية لمناطق سيطرة في بادية الرقة.ويأتي الحشد بالتزامن، مع توتر بين "قسد" وفصائل موالية للنظام السوري في ريف الرقة الجنوبي، ما قد يمهد لاحتمال صدامات.كما تشهد المنطقة احتجاجات متقطعة بين الأهالي على خلفية الوضع الاقتصادي المتدهور والانقطاع الواسع للكهرباء والمياه.