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استئناف القصف الإسرائيلي على قوات النظام السوري في السويداء
دوليات
2025-07-16 | 04:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
346 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن
سلاح الجو
قصف أهدافا تابعة للنظام السوري في مدينة السويداء.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الجيش يستدعي سرية رابعة ضمن تعزيز قواته على الحدود السورية".
وأضافت، أن "عزز من قواته عند الحدود خشية اقتحام دروز من
إسرائيل
السياج الحدودي".
وبينت القناة 12 الإسرائيلية: أن "
سلاح الجو
قصف أهدافا تابعة للنظام السوري في السويداء".
>>
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