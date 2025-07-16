استئناف القصف الإسرائيلي على قوات النظام السوري في السويداء

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الجيش يستدعي سرية رابعة ضمن تعزيز قواته على الحدود السورية".وأضافت، أن "عزز من قواته عند الحدود خشية اقتحام دروز من السياج الحدودي".وبينت القناة 12 الإسرائيلية: أن " قصف أهدافا تابعة للنظام السوري في السويداء".