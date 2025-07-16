هيئة البث الإسرائيلية: الجيش هاجم دمشق وهذه رسالة موجهة للشرع بشأن أحداث السويداء

– دوليات



أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش هاجم العاصمة السورية دمشق، معتبرة إياها رسالة موجهة للرئيس السوري أحمد الشرع بشأن أحداث السويداء.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: "الجيش هاجم دمشق وهذه رسالة موجهة للشرع بشأن أحداث السويداء".



من جهته قال الجيش الإسرائيلي: "نواصل متابعة التطورات ضد المدنيين الدروز بجنوب ونشن هجمات بناء على توجيهات سياسية".