وزير الدفاع الإسرائيلي: جنوب سوريا سيكون منطقة منزوعة السلاح

وقال كاتس في تصريحات صحفية، إن "وتيرة الضربات بسوريا سترتفع إذا لم تفهم الرسالة"، مشيرا الى ان "جنوب سيكون منطقة منزوعة السلاح".وأضاف كاتس "نقوم منذ 24 ساعة بتنفيذ ضربات متصاعدة ونستهدف مواقع تابعة للنظام في السويداء"، مبينا "قصفنا هدفا قريبا من بدمشق والضربات ستستمر بالتصاعد ما لم تستوعب الرسالة".