الرئاسة السورية: نؤكد التزامنا التام بالتحقيق في جميع الحوادث بالسويداء

وقالت الرئاسة السورية في بيان لها، "نتابع باهتمام الانتهاكات المؤسفة التي طالت بعض المناطق في محافظة السويداء"، مبينة ان "الأفعال التي تندرج ضمن السلوكيات الإجرامية لا يمكن قبولها تحت أي ظرف وتتنافى مع مبادئ الدولة".وأكدت الرئاسة، "التزامنا التام بالتحقيق في جميع الحوادث بالسويداء ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها، ونضع أولوية قصوى لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء ".وتابعت الرئاسة، "نؤكد لأهلنا في السويداء أن حقوقهم ستكون دائما مصونة ولن نسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم واستقرارهم".