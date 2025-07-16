السيد الخامنئي: إيران لا تخشى الولايات المتحدة

وقال الخامنئي في تصريحات صحفية تابعتها ، انه " على الأصدقاء والأعداء أن يعلموا أن لن تكون ضعيفة ويدها مملوءة في الساحة العسكرية والساحة الدبلوماسية".وتابع، ان "الشعب الإيراني لم ينجر إلى الفتنة التي حاول الأعداء إثارتها بل وقف صفاً واحداً ضد أعداء البلاد"، داعيا: "جميع المسؤولين الى مواصلة أعمالهم بقوة في الساحة العسكرية والدبلوماسية".وأضاف، انه " يتوجب على أن تتابع محلياً ودولياً جرائم العدوان الإسرائيلي على إيران لمحاسبة المجرمين".