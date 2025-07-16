إسرائيل تستعد لنقل فرقتين من غزة إلى سوريا.. هل تتحول إلى جبهة قتال؟

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش يستعد لنقل فرقتين عسكريتين من إلى منطقة الجولان وسوريا".من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية، قولها إن "التقديرات تشير إلى أن تتجه لعدة أيام من القتال في ".أما القناة 14 الإسرائيلية، فقد أكدت "التحضير لتصعيدٍ طويل الأمد ضد النظام في سوريا".