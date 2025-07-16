إعلام إسرائيلي: كامل عملياتنا العسكرية في سوريا تتم بالتنسيق مع تركيا

وقالت الوسائل، ان "العمليات العسكرية الإسرائيلية العسكرية في تتم بالتنسيق مع ".وأضافت، أن " كانت على علم مُسبق بكل ما يجري، وقد أوقفت باتجاه سوريا والعراق قبل أيام."وفي وقت سابق، اعتبرت ، الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق "محاولة لتخريب جهود سوريا" لضمان السلام والاستقرار والأمن في البلاد.وجاء في بيان الخارجية التركية: "هجمات على دمشق محاولة لتخريب جهود سوريا لضمان السلام والاستقرار والأمن".وأضاف البيان: "لدى الشعب السوري فرصة تاريخية للعيش بسلام والاندماج مع العالم وعلى جميع الجهات المعنية الداعمة لهذه الفرصة مساعدة في إرساء السلام".وفي وقت سابق من اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت قصر الرئاسة ومبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق.