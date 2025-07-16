الصحة السورية تعلن ارتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي

وقالت في بيان تابعته ، ان "حصيلة القصف الإسرائيلي في دمشق ارتفعت الى قتيل و18 جريحا".وأضافت ان "الحصيلة قابلة للزيادة"، مشيرة الى انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".