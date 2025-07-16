سوريا: إغلاق مؤقت للممر الجوي الجنوبي

وذكر بيان للهيئة، انه تقرر "إغلاق مؤقت للممر الجوي الجنوبي حرصا على السلامة الجوية".وفي وقت سابق من اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت قصر الرئاسة ومبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق.