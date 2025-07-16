المرصد السوري: القصف على درعا استهدف ثلاثة مواقع مهمة

وقال المرصد في بيان تابعته ، ان "الغارات الاسرائيلية على مدينة درعا تركزت قرب قصر المحافظ وفرع الامن العسكري ومبنى النفوس".وأضاف ان "تلك الغارات تسببت بالحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".