إغلاق الطرق المؤدية إلى وسط دمشق وانعدام شبه تام لوسائل النقل

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "جميع الطرق المؤدية إلى وسط دمشق أغلقت بشكل كامل امام حركة السير بعد القصف الصهيوني الذي استهدف مبنى وزارة الأركان".وأضافت ان "هناك انعدام شبه تام لوسائل النقل العامة".