القبض على 24 عراقيا في ليبيا

وقال الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " في ليبيا تتابع باهتمام مع السلطات المعنية، مصير مهاجرين عراقيين دخلوا بشكل غير شرعي إلى الأراضي الليبية مؤخرا".وأضاف الصحاف، أن "المعلومات الأولية تفيد بوجود 24 شخصًا تم إلقاء القبض عليهم جراء الهجرة غير "، مشيرا الى "اننا نتحرّى دقة تلك المعلومات وننسق بشأنها مع السلطات الليبية المعنية، التي تستمر بالتعاون مع السفارة في ملف المهاجرين".