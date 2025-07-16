واشنطن: توجه إلى تخفيف التصعيد في سوريا خلال الساعات القليلة المقبلة

وقال الرئيس الأمريكي ان "هناك سوء فهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي وتحدثت مع الجانبين".وتابع "نتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة في الوصول إلى الاستقرار".فيما اكد وزير الخارجية الأمريكي في تصريح تابعته ، "انتهيت للتو من مكالمات هاتفية أجريتها مع الأطراف المعنية ونتشارك القلق البالغ إزاء التصعيد في سوريا".وأضاف "نتوجه إلى تخفيف التصعيد في سوريا خلال الساعات القليلة المقبلة"، مشيرا الى ان "هناك خصومة تاريخية طويلة الأمد بين مجموعات مختلفة في جنوب وقد أدت إلى وضع مؤسف".وذكر "نتواصل مع الجانب الإسرائيلي والسوري وأعتقد أننا في طريقنا نحو خفض التصعيد"، معربا عن امله "العودة إلى المسار الصحيح لمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار".