اول رد رسمي سوري على القصف الإسرائيلي

وقالت في بيان ورد لـ ، انها "تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف اليوم مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في كل من العاصمة دمشقومحافظة السويداء، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الأبرياء وسقوط عشرات الجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمرافق العامة".وأضافت ان "هذا الاعتداء السافر الذي يأتي في سياق سياسة ممنهجة ينتهجها الكيان الإسرائيلي لإشعال التوتر وخلق ، وتقويض الأمن والأمان في يمثل خرقًا فاضحًا لميثاق وللقانون الدولي الإنساني"، مشيرة الى "تحمل سوريا المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته، وتؤكد أنها ستحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".ودعت الوزارة " وفي مقدمته إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة".