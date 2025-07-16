إعلام عبري: الشرع سيعلن وقف إطلاق النار وسحب قواته من السويداء

وصرح مصدر أمني لـ"قناة 14" العبرية بأنهم "قريبون من حسم التصعيد في ".وفي السياق، دعت السورية إلى سحب قواتها من محافظة السويداء من أجل إفساح المجال للتهدئة.كما صرح الرئيس الأمريكي ، مساء الأربعاء، بأن تتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار.وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك سوء فهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي، مؤكدا أنه تحدث مع الطرفين.من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي إن "القتال بين الدروز والبدو السوريين في البلاد أدى إلى سوء تفاهم بين الحكومتين الإسرائيلية والسورية مما أدى إلى قصف واسع النطاق من قبل لأهداف تابعة للنظام".وصرح روبيو للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نحن في طريقنا نحو خفض التصعيد الحقيقي، ونأمل بعد ذلك أن نعود إلى المسار الصحيح لمساعدة سوريا في بناء دولة والوصول إلى وضع أكثر استقرارا في الشرق الأوسط ".وأفاد بأن تأمل في رؤية تقدم في هذا الجهد خلال الساعات القليلة المقبلة.وفي وقت سابق، ذكر ماركو روبيو أنهم قلقون للغاية بشأن الضربات الإسرائيلية في سوريا.وتأتي التصريحات في الوقت الذي أكدت فيه السورية أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء وتأكيدا على التزام بحقوق جميع مواطنيها.