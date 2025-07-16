الجيش السوري يبدأ الانسحاب من السويداء

وأضافت المصادر أن "الجيش بدأ الانسحاب من السويداء ولكن القصف الإسرائيلي يؤخر العملية".في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي : "اتفقنا على خطوات محددة ستضع نهاية للأوضاع في الليلة".كما أكد التلفزيون السوري الرسمي أن هناك "اتفاقا وشيكا بين وسوريا لإنهاء الأزمة برعاية أميركية".وأضاف أن "سوريا ترحب بجهود والدول العربية لحل الأزمة الحالية سلميا".وفي وقت سابق، دعت الأميركية، الأربعاء، ، لسحب قواتها من محافظة السويداء، بهدف السماح بخفض التصعيد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، بروس، إن تدعو سوريا إلى سحب قواتها للسماح بخفض التصعيد.وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.وعقب ذلك، دخلت المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.بعد ذلك، هزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، الأربعاء، واستهدفت مجمع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.