غداً.. مجلس الأمن يعقد جلسة تخص سوريا

يعقد ، يوم غد الخميس جلسة تخص الأوضاع في .

وقال مصدر دبلوماسي، " يعقد غدا جلسة بشأن التصعيد الإسرائيلي على ".

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص.



وعقب ذلك، دخلت المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.



بعد ذلك، هزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، الأربعاء، واستهدفت مجمع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.