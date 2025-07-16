الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات هجومية ضد "إسرائيل"

وقال ، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذتِ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللّد في منطقة المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع ذوالفقار وقد حققت العملية هدفها بنجاح".وصرح بأن "القصف تسبب في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار".وأضاف أن " المُسير نفذ 3 عمليات عسكرية بأربع مسيرات، طائرتان منهما استهدفتا هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة النقب، وطائرتان استهدفتا مطار اللدّ وميناء أم الرشراش وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".