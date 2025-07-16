زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب ألاسكا الأمريكية

وأفادت وسائل إعلام محلية ذاتها بأن الذي بلغت قوته 7.3 درجة في ، على بعد 87 كيلومترا جنوب ساند بوينت وهي قرية صغيرة في أرخبيل جزر شوماجين.وذكرت المصادر نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن السلطات فعلت أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي.ويشمل التحذير من تسونامي منطقة ساحلية واسعة قبالة ألاسكا بما في ذلك خليج كوك، وينتهي التحذير قبل منطقة أنكوريج أكبر مدينة في ولاية ألاسكا الأمريكية والأكثر اكتظاظا بالسكان في هذه البرية الشاسعة.