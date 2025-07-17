الشرع يكشف عن وساطات أوقفت الضربات الإسرائيلية على دمشق

وشنت يوم أمس غارات كثيفة على مناطق مختلفة في سوريا واستهدفت منشآت وبنى تحتية عسكرية سورية كان أبرزها مبنى هيئة الأركان وسط العاصمة وقصر الشعب المطل من الجبال المحيطة بدمشق.وشدّد الشرع، في كلمة متلفزة بثت فجر اليوم الخميس، أن جهود الدولة نجحت في إعادة الاستقرار وطرد الفصائل الخارجة عن القانون في السويداء رغم التدخلات الإسرائيلية.وأضاف: "وهنا لجأ الكيان الإسرائيلي إلى استهداف موسّع للمنشآت المدنية والحكومية لتقويض هذه الجهود، ما أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير، ودفع الأمور إلى تصعيد واسع النطاق، لولا تدخل فعال للوساطة الأمريكية والعربية والتركية التي أنقذت المنطقة من مصير مجهول".وقال الرئيس الأمريكي ، مساء أمس الأربعاء، إن تتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار.وأضاف أن "هناك سوء فهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي"، مؤكدا أنه تحدث مع الطرفين.من جهته، قال وزير الخارجية التركي ، مساء الأربعاء أيضا، إن وقف إطلاق النار في سوريا سيدخل حيز التنفيذ خلال 3 أو 4 ساعات.وأضاف فيدان في تصريحات صحفية من بعد مشاركته باجتماع غير رسمي حول قبرص، "نحن على تواصل وثيق مع دول المنطقة المعنية منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على سوريا".إلى ذلك، كشف مصدر في "الهيئة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز" في السويداء أن الزعيم الروحي للطائفة في السويداء، حكمت الهجري، كان قد ناشد الإسرائيلي والرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي والعاهل الملك عبد الله، التدخل لحماية الدروز.كما ناشدت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان المجتمعين الدولي والعربي، والدول الراعية للسلام في منطقة الشرق الأوسط، ومنظمات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري عبر الضغط على من أجل تطبيق وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن.