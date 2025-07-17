غارة اسرائيلية تستهدف بلدة الكفور جنوب لبنان



ـ دولي



أعلنت ، اليوم الخميس، بوقوع شهيد وجريحان في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة الكفور جنوبي .





وذكرت الوزارة في بيان تابعته ، ان "غارة إسرائيلية جديدة استهدفت بلدة الكفور جنوبي راح ضحيتها شهيد وجريحان لغاية الان".



ويستمر الطيران الإسرائيلي بانتهاك السيادة واتفاق وقف اطلاق النار من خلال استمرار الاغتيالات وتنفيذ الغرات الجوية بذرائع واهية. وذكرت الوزارة في بيان تابعته ، ان "غارة إسرائيلية جديدة استهدفت بلدة الكفور جنوبي راح ضحيتها شهيد وجريحان لغاية الان".ويستمر الطيران الإسرائيلي بانتهاك السيادة واتفاق وقف اطلاق النار من خلال استمرار الاغتيالات وتنفيذ الغرات الجوية بذرائع واهية.