السفارة الفرنسية تعزي بضحايا حريق هايبر ماركت الكوت

ونشر السفير الفرنسي لدى في تغريدة تابعته ، انه "نتقدم بخالص التعازي لأسر وأقارب ضحايا الحريق الذي وقع صباح اليوم في ".وتابع: " اتمنى الشفاء العاجل للمصابين تعرب عن تضامنها التام مع الشعب العراقي".