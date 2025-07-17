الكويت تعرب عن تعازيها وتضامنها مع العراق إثر فاجعة حريق الكوت المأساوي

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها: "إن ، حكومةً وشعباً، تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى جمهورية الشقيق، وإلى أسر الضحايا الكرام في هذا المصاب الجلل، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل".واندلع الحريق مساء الأربعاء في مركز تسوق حديث اسمه "هايبر ماركت "، وأتى على طوابقه الخمسة، مخلفاً نحو 60 شهيداً في حصيلة أولية غير رسمية، وسط توقعات بارتفاع العدد.