"إسرائيل" تعلن اغتيال قيادي في حزب الله

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن : "هاجم، صباح اليوم (الخميس)، وقتل اثنين من في ، صبرا، قائد القوة البحرية في قوة الرضوان، وآخر كان يحاول إعادة بناء البنية التحتية في منطقة في جنوب "، بحسب وصفه.وشهد الثلاثاء، مقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على شرق لبنان، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شن ضربات على مواقع لحزب الله.وقالت الرسمية في لبنان "إن الطيران الحربي المعادي شن غارات على منطقة وادي فعرا في البقاع الشمالي، إحداها استهدفت مخيما للنازحين السوريين، ما أدى إلى سقوط 12 قتلى من بينهم 7 قتلى سوريين، و8 جرحى".