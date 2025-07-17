تعليق أمريكي جديد يخص أوضاع سوريا

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالخارجية الأمريكية قوله إنه: "لا تغيير في السياسة الأمريكية تجاه ".ودعا المسؤول: "كل الأطراف السورية للتراجع والانخراط في حوار من أجل وقف دائم لإطلاق النار".كما طالب "السلطات السورية بالتحقيق في كل التقارير عن الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين"، وشدد على أن " تندد بشدة بالعنف في محافظة السويداء السورية".وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.وعقب ذلك، دخلت المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.بعد ذلك، هزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، الأربعاء، واستهدفت مجمع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.