مسيرة "إسرائيلية" تستهدف محيط بلدة جنوبي لبنان

وقالت وسائل إعلام دولية، "غارة لمسيرة إسرائيلية على محيط بلدة قبريخا جنوبي ".

وكانت أعلنت، اليوم الخميس، بوقوع شهيد وجريحان في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة الكفور جنوبي لبنان.