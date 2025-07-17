غارة إسرائيلية تستهدف محيط مدينة السويداء

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الخميس، محيط مدينة السويداء في .

وقالت وكالة الانباء السورية، "طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارة على محيط مدينة السويداء".

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وعقب ذلك، دخلت المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

بعد ذلك، هزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، الأربعاء، واستهدفت مجمع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.