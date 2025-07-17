مندوب سوريا بمجلس الأمن: بلادنا ستبقى دولة الجميع

وقال قصي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن، " ستبقى دولة الجميع والسوريون متحدون دون تفرقة".

وأضاف "السوريون مصممون على التصدي لأي محاولات للتقسيم، ولن يسمحوا لأي طرف خارجي لجرهم لحرب تفتيت ويرفضون أي ذرائع للاحتلال".

وشدد مندوب سوريا على "بذل جهودا فورية للتصدي لاعتداءات ودفعها لسحب قواتها"، مضيفا "السوريون متحدون في رفض الاعتداءات الإسرائيلية ويؤكدون رفضهم للإرهاب وخطابات الكراهية".

وتابع "سوريا بحاجة للدعم ووقوف المجتمع الدولي بجانبها وليس لأعمال عدوان إسرائيلية".