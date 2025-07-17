روسيا تعلن إسقاط 24 طائرة مسيرة أوكرانية

وجاء في بيان الوزارة: "في السابع عشر من يوليو الجاري، خلال الفترة من الساعة 17:00 حتى 20:00 بتوقيت ، دمرت الدفاع الجوي العاملة 24 طائرة مسيرة أوكرانية".وأشارت الوزارة إلى أن "21 طائرة مسيرة دمرت فوق مقاطعة بريانسك، وطائرة واحدة فوق مقاطعة ، وطائرة واحدة فوق مقاطعة أوريول، وطائرة واحدة فوق مقاطعة ريازان".