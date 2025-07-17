هجوم يستهدف المناطق الغربية للسويداء

وقالت المصادر بحسب " "، "قوات مسلحة عشائرية تشن هجوما على المناطق الغربية لمحافظة السويداء".

وأضافت "المناطق التي تتعرض لهجوم غربي السويداء كانت قد دخلتها مجموعات مسلحة درزية"، موضحة "هجوم قوات العشائر غرب السويداء جاء بعد أعمال قتل نفذتها مجموعات مسلحة بحق العشائر البدوية".

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.