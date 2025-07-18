الولايات المتحدة لرعاياها: لا تسافروا الى سوريا

وجددت الخارجية الأمريكية تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى ، مشيرة إلى أن "مستوى تحذير السفر لا يزال عند الدرجة الرابعة، بسبب مخاطر النزاع المسلح".وأكدت الوزارة أن "الوضع الأمني في سوريا لا يزال خطيرًا وغير مناسب للسفر"، داعية المواطنين إلى "توخي الحذر ومتابعة التحديثات الرسمية".