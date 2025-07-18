مصرع فتى عراقي غرقاً في بحيرة بتركيا يوم عيد ميلاده

وكان طالب، في متنزه "أشيك "، مساء أمس الخميس، عندما قرر السباحة في بحيرة في ، قبل أن يغرق فيها ويفارق الحياة.وقالت وسائل إعلام تركية، إن الفتى الذي يقيم في ، كان برفقة أصدقائه في الحديقة في يوم عيد ميلاده، عندما غرق وفارق الحياة.وحضرت فرق الإنقاذ والشرطة إلى المكان بعد أن تلقت بلاغاً من أصدقاء الفتى باختفائه في البحيرة.لكن جهود العثور على الفتى في البحيرة باءت بالفشل، قبل أن تستعين فرق الإنقاذ بغواصين من وحدة الضفادع البشرية التابع للشرطة.واستطاع الغواصون المحترفون الوصول إلى جثة الفتى على عمق 8 أمتار بعد حوالي ساعة ونصف من العمل.