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مجددا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا
دوليات
2025-07-18 | 05:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
211 شوهد
السومرية
نيوزـ دولي
توصل مندوبو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الحزمة الـ18 من العقوبات ضد
روسيا
، وفقا لما أعلنت مفوضة
الاتحاد الأوروبي
للأمن والخارجية
كايا كالاس
.
ونشرت المسؤولة الأوروبية في منصة التواصل الاجتماعي "أكس" اليوم الجمعة: "وافق
الاتحاد الأوروبي
للتو على واحدة من أشد حزم العقوبات ضد
روسيا
حتى الآن. سنواصل خفض الميزانية العسكرية للكرملين، وإدراج 105 سفن إضافية من الأسطول الظل في القوائم السوداء، وتقييم وصول البنوك الروسية إلى التمويل".
وقبل ذلك عرقلت سلوفاكيا وهنغاريا اعتماد الحزمة بسبب مخاوف من تبعات حظر واردات
الطاقة الروسية
، لكنهما سحبا اعتراضيهما لاحقا.
ويتطلب التنفيذ النهائي موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء، على أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد النشر في
الجريدة الرسمية
للاتحاد.
>>
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