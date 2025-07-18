مجددا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

ونشرت المسؤولة الأوروبية في منصة التواصل الاجتماعي "أكس" اليوم الجمعة: "وافق للتو على واحدة من أشد حزم العقوبات ضد حتى الآن. سنواصل خفض الميزانية العسكرية للكرملين، وإدراج 105 سفن إضافية من الأسطول الظل في القوائم السوداء، وتقييم وصول البنوك الروسية إلى التمويل".وقبل ذلك عرقلت سلوفاكيا وهنغاريا اعتماد الحزمة بسبب مخاوف من تبعات حظر واردات ، لكنهما سحبا اعتراضيهما لاحقا.ويتطلب التنفيذ النهائي موافقة وزراء خارجية الدول الأعضاء، على أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد النشر في للاتحاد.