الصين تتهم دولاً بسرقة المعادن النادرة

وجددت ، عزمها على كبح التهريب، رغم موافقة على إعادة النظر في طلبات لتصدير المورد الصناعي الحيوي بعد محادثات تجارية مع .وأشارت في الصين إلى أن هناك جهات أجنبية تهرب هذه المواد دون ذكر أي دولة صراحةً.تنظر بكين إلى هذه المعادن باعتبارها أصلاً استراتيجياً، كما استخدمتها كورقة مُساومة في المفاوضات على الرسوم مع .