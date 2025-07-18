سفارة أميركا ببيروت: حيازة التأشيرة لا تضمن دخول الولايات المتحدة

وأوضحت السفارة، أن "القرار بشأن السماح بالدخول إلى الأراضي الأميركية يعود إلى عناصر وحماية الحدود التابعين لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، وذلك عند نقاط الدخول إلى ".واضافت "كما صرّح وزير الخارجية الأميركي مرارًا: "المجيء إلى الولايات المتحدة بتأشيرة هو امتياز، وليس حقًا".