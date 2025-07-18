أزمة في مصر بعد رسالة تحذيرية لطلاب الثانوية العامة

وأحيل الطبيب وليد الديب إلى التحقيق بعد إصداره بيانا عن النقابة يحذر الطلاب ويدعوهم إلى التوجه لمقر النقابة بغية الحصول على المعلومات في حالة الرغبة في الالتحاق بكليات طب الأسنان بجامعات خاصة أو أهلية أو أفرع أجنبية.ونشر البيان على صفحته بموقع " "، ووجه رسالة تحذيرية لطلاب الثانوية، قال فيها: "لطلبة الثانوية العامة علشان يعرفوا الحقيقه.. خريجي طب أسنان الجدد بلا تكليف بلا تدريب بلا فرصة في العيادات، بلا فرصة سفر للخارج، بلا فرصة للدراسات العليا، بلاش تختار كلية طب أسنان، لو مصمم يبقى طب بشري، اللهم بلغت اللهم فأشهد".وردا على البيان، أرسل للجامعات ممثلا في لجنة قطاع طب الأسنان، وخطابا إلى لأطباء الأسنان، يطالب بالتحقيق مع الدكتور وليد الديب، بداعي إصداره التحذير دون التنسيق مع النقابة العامة أو لجنة قطاع طب الأسنان أو ، وإثارته اللغط والبلبلة في صفوف الأسر المصرية في وقت حساس بالتزامن مع الامتحانات.وكتب نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، معلقا على تحويله إلى التحقيق، قائلا: "أنا مش مصدق حاجتين، الأولى تحويلي إلى التحقيق من قطاع طب الأسنان، توقعت يطلبوني لاجتماع يسمعوا مني مقترحات لتطوير وتحسين قطاع طب الأسنان والحفاظ على ما تبقى من المهنة وعدم إهدار موارد الدولة من العملة الصعبة نتيجة السياسات الخاطئة".وواصل: "ثانيا مش مصدق كم الرجولة والجدعنة والحب (بوقوف) أطباء الأسنان بجانبي، عمري ما كنت فرحان إن فيه أمل في مهنتنا زي النهاردة، وأقسم بالله لن أتخلى عن قول الحق والدفاع عن مهنتي حتى آخر يوم في عمري".