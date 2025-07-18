إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "رصد إطلاق صاروخ من باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي على اعتراضه"، داعيا "الجمهور إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن ".وأشار المتحدث باسمه إلى أنه "تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن، وتجري حاليًا متابعة التفاصيل".