المرصد السوري: 718 قتيلاً في اشتباكات السويداء بينها حالات إعدام ميداني

وقال المركز إن الاشتباكات ما زالت مستمرة في مدينة السويداء بالتزامن مع وصول تعزيزات من مسلحي العشائر مع اتساع رقعة الاشتباكات وافتتاح قوات العشائر لمحور جديد من جهة تلول الصفا ، بالإضافة إلى التقدم نحو دوار العمران على الغربي لمدينة السويداء، أسفرت عن مقتل العديد من الطرفين.وأشار المركز إلى مقتل 19 مدنيا من بلدة سهوة البلاطة بريف السويداء، بينهم نساء، ما يرفع عدد الضحايا منذ بداية الأحداث الدامية في المدينة إلى 718 قتيلا.وأوضح المركز أن حصيلة الضحايا منذ صباح الأحد 13 يوليو، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، ارتفعت إلى 718 قتيلا.