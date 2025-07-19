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المرصد السوري: 718 قتيلاً في اشتباكات السويداء بينها حالات إعدام ميداني
دوليات
2025-07-19 | 02:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
627 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
ارتفع عدد القتلى منذ بدء أعمال العنف في محافظة السويداء، جنوبي
سوريا
، إلى 718، بحسب
المرصد السوري
لحقوق الإنسان.
وقال المركز إن الاشتباكات ما زالت مستمرة في مدينة السويداء بالتزامن مع وصول تعزيزات من مسلحي العشائر مع اتساع رقعة الاشتباكات وافتتاح قوات العشائر لمحور جديد من جهة تلول الصفا
جنوب شرق
سوريا
، بالإضافة إلى التقدم نحو دوار العمران على
المدخل
الغربي لمدينة السويداء، أسفرت عن مقتل العديد من الطرفين.
وأشار المركز إلى مقتل 19 مدنيا من بلدة سهوة البلاطة بريف السويداء، بينهم نساء، ما يرفع عدد الضحايا منذ بداية الأحداث الدامية في المدينة إلى 718 قتيلا.
وأوضح المركز أن حصيلة الضحايا منذ صباح الأحد 13 يوليو، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، ارتفعت إلى 718 قتيلا.
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