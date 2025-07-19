بيان جديد من الرئاسة الروحية لطائفة الدروز بشان السويداء

وجاء في بيان الطائفة: "بداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في الاعتداءات الأخيرة التي طالت أرض السويداء من مدنيين أبرياء وشبان شجعان قضوا مقاتلين مدافعين عن إنسانيتهم وكرامتهم وهويتهم المعروفية".وأضاف البيان: "لم يكن أبناء الطائفة المعروفية دعاة تفرقة أو فتنة وإنما كانوا وعلى مدار التاريخ نبراسا في الإنسانية والتآخي وطالما كان الجبل ملجأ لكل مظلوم وخائف".وتابع البيان: "وبعد كل هذه الدماء النقية التي سالت فوق أرضنا نجدد دعوتنا اليوم للاحتكام لإنسانيتنا ونمد يدنا للتعامل مع كل إنسان شريف لإنهاء الاشتباكات الحالية ووقف إطلاق النار والاحتكام لصوت العقل والحكمة والإنسانية. لا للسلاح والفوضى".ومساء أمس الجمعة أعلن المبعوث الأمريكي إلى عن توصل الإسرائيلي والرئيس السوري أحمد الشرع إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في السويداء بدعم أمريكي.وكتب على "إكس": "ندعو الدروز والبدو والسنة الى إلقاء السلاح والعمل إلى جانب الأقليات الأخرى على بناء هوية جديدة وموحّدة يسودها السلام والازدهار مع دول الجوار".